المفرق: الأمن يضبط متورطاً بعصابات دولية لتجارة المخدرات

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الـ24 ساعة الماضية مع 5 قضايا لترويج المواد المخدرة في محافظتي العاصمة والبلقاء ، وداهموا شخصا مطلوبا في محافظة المفرق لاشتراكه بعصابات دولية لتجارة المخدرات.

واضاف الناطق الاعلامي انه تم في محافظة العاصمة التعامل مع اربع قضايا لترويج المواد المخدرة حيث جرى في القضية الاولى متابعة معلومات وردت حول تواجد شخصين داخل احدى المركبات في منطقة الدوار السابع وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وتم تحديد المركبة والقي القبض على الشخصين بداخلها وتبين ان احدهما بحقه 3 طلبات امنية وعثر داخل المركبة بعد تفتيشها على 6 “كفوف” من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة.

فيما القي القبض في القضية الثانية على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة داخل احدى المركبات وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وفي جبل القلعة وسط العاصمة القي القبض على مروج بحوزته كمية من المواد المخدرة، وفي القضية الرابعة القي القبض في منطقة السامك جنوب العاصمة على ثلاثة اشخاص بحوزتهم 430 حبة مخدرة، وفي محافظة البلقاء دوهم منزل احد مروجي المواد المخدرة والقي القبض عليه وبتفتيش منزله عثر داخله على كمية من مادة الحشيش المخدرة.

وبوشرت التحقيقات مع كافة الاشخاص المقبوض عليهم تمهيدا لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.