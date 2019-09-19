المفرق: الإعلان عن توفر 150 فرصة عمل للإناث

البادية الشمالية- أعلنت وزارة العمل عن إقامة معرض تشغيلي يوم الاثنين المقبل في مبنى بلدية سما السرحان من العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا، بالتعاون مع إدارة شركة الأزياء العالمية لصناعة الألبسة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن المعرض سيوفر 150 فرصة عمل للإناث في مجالات الخياطة, مشرفة خط إنتاج, إدارية, ممرضة, موظفة أمن, مساعدات خياطه, مسؤولة انتاج, مسؤولة مستودع ومشرفة سلامة عامة.

ودعت الوزارة الباحثين عن العمل إلى التوجه للمعرض التشغيلي, لإجراء المقابلات مصطحبين معهم الوثائق الضرورية والسير الذاتية.-(بترا)