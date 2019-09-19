المفرقمحافظات

المفرق: الإعلان عن توفر 150 فرصة عمل للإناث

منذ 17 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

البادية الشمالية- أعلنت وزارة العمل عن إقامة معرض تشغيلي يوم الاثنين المقبل في مبنى بلدية سما السرحان من العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا، بالتعاون مع إدارة شركة الأزياء العالمية لصناعة الألبسة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن المعرض سيوفر 150 فرصة عمل للإناث في مجالات الخياطة, مشرفة خط إنتاج, إدارية, ممرضة, موظفة أمن, مساعدات خياطه, مسؤولة انتاج, مسؤولة مستودع ومشرفة سلامة عامة.

ودعت الوزارة الباحثين عن العمل إلى التوجه للمعرض التشغيلي, لإجراء المقابلات مصطحبين معهم الوثائق الضرورية والسير الذاتية.-(بترا)

مقالات ذات صلة

ندوة توصي بضرورة إيجاد مشاريع سياحيه كبرى مستدامة في عجلون

منذ 5 ساعات

الإفراج عن جميع موقوفي “البحارة “

منذ 5 ساعات

فاجعة في عجلون .. وفاة 6 أشخاص من عشيرة واحدة بحادثين منفصلين

منذ 6 ساعات

3 وفيات بحادث سير في إربد

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock