المفرقمحافظات

المفرق.. التزام تام بقرار حظر التجول (فيديو)

منذ 34 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حسين الزيود

المفرق – تظهر مختلف ألوية ومناطق محافظة المفرق التزاما تاما بأمر الدفاع رقم 2، فيما تبدو طرقاتها خالية من المواطنين وتقيد تام بإغلاق المحال التجارية.

وقال متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية أحمد السحيم، أن الإلتزام بأمر الدفاع رقم 2 في اقضية ومناطق اللواء كانت تامة، إذ أغلقت جميع المحال التجارية والصيدليات أبوابها تنفيذا للقرار.

وأكد متصرف لواء الرويشد خالد المزايدة، أن نسبة الإلتزام بأمر الدفاع رقم 2 في مختلف مناطق اللواء 100 %.

وقال رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي، أن البلدية قادرة على التعامل مع الجانب البيئي المتمثل برفع النفايات وحملات الرش والتعقيم من خلال 18 فريق.

وقال رئيس بلدية الصالحية ونايفة المهندس ناجح الشرفات، أن الإلتزام بأمر الدفاع رقم 2 وحظر التجول وإغلاق المحال التجارية والمخابز كان تاما في مناطق البلدية.

واشار رئيس بلدية الرويشد محمد الغياث، أن كوادر البلدية المتخصصة بعمليات التعقيم والرش مستمرة في رش وتعقيم المرافق العامة، فضلا عن رفع النفايات.

مقالات ذات صلة

مستشفى الأميرة رحمة يواصل العمل ويستقبل 18 حالة مرضية

منذ 30 دقيقة

معان : القبض على 20 شخصاً خالفوا حظر التجول

منذ 41 دقيقة

“طب اليرموك” تنشر ورقة علمية في مجلة عالمية حول وباء كورونا

منذ 4 ساعات

معان: التزام بـ “حظر التجول”

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock