المفرق.. التزام تام بقرار حظر التجول (فيديو)

حسين الزيود

المفرق – تظهر مختلف ألوية ومناطق محافظة المفرق التزاما تاما بأمر الدفاع رقم 2، فيما تبدو طرقاتها خالية من المواطنين وتقيد تام بإغلاق المحال التجارية.

وقال متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية أحمد السحيم، أن الإلتزام بأمر الدفاع رقم 2 في اقضية ومناطق اللواء كانت تامة، إذ أغلقت جميع المحال التجارية والصيدليات أبوابها تنفيذا للقرار.

وأكد متصرف لواء الرويشد خالد المزايدة، أن نسبة الإلتزام بأمر الدفاع رقم 2 في مختلف مناطق اللواء 100 %.

وقال رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي، أن البلدية قادرة على التعامل مع الجانب البيئي المتمثل برفع النفايات وحملات الرش والتعقيم من خلال 18 فريق.

وقال رئيس بلدية الصالحية ونايفة المهندس ناجح الشرفات، أن الإلتزام بأمر الدفاع رقم 2 وحظر التجول وإغلاق المحال التجارية والمخابز كان تاما في مناطق البلدية.

واشار رئيس بلدية الرويشد محمد الغياث، أن كوادر البلدية المتخصصة بعمليات التعقيم والرش مستمرة في رش وتعقيم المرافق العامة، فضلا عن رفع النفايات.