المفرق.. القبض على شخص سرق 40 ألف دينار من منزل

عمان-الغد– ألقى البحث الجنائي وفي وقت قياسي القبض على شخص قام بسرقة مبلغ ٤٠ ألف دينار من داخل أحد المنازل في مدينة المفرق و تم ضبط كامل المبلغ المسروق، بحسب مصدر أمني.

وفي التفاصيل قال المصدر، إن بلاغاً ورد اليوم للعاملين في شعبة بحث جنائي الشمال بتعرض أحد إلمنازل في محافظة المفرق للسرقة، بعد دخول شخص مجهول إليه وسرقة مبلغ ٤٠ ألف دينار كانت داخل قاصة حديدية حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الفاعل.

وأضاف المصدر أنه وبمتابعة التحقيق وخلال زمن قياسي وبما تم جمعه من أدلة ومعلومات وقع الاشتباه على شخص من ذوي الأسبقيات في قضايا السرقات الجنائية والمخدرات وألقي القبض عليه على الفور ، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة، و تم ضبط كامل المبلغ المسروق والذي كان قد قام بدفنه، والتحقيقات مستمرة.