المفرق: بدء حملة توزيع طرود مواد التعقيم في بلدتي الصالحية ونايفة

حسين الزيود

المفرق – بدأت بلدية الصالحية ونايفة في لواء البادية الشمالية الشرقية تنفيذ حملة موسعة من خلال توزيع طرود تشمل مختلف مواد التعقيم لكافة الأسر البالغة 4 آلاف و 500 أسرة تقطن ضمن حدود مناطقها، وفق رئيس البلدية المهندس ناجح الشرفات.

وبين الشرفات “للغد”، أن الحملة التي تستمر لعدة أيام، يتم فيها توزيع 12 لترا من مواد التعقيم التي تشمل المطهرات لمختلف الأغراض وصابون الأيدي وغيرها، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي في نطاق مساهمة البلدية بمكافحة وباء الكورونا.

وأشار إلى أن هناك برنامج عمل تنفذه الدائرة الصحية في البلدية بهذا الشأن يتضمن قيام كوادرها بإيصال المعقمات إلى كافة الأسر في منازلها بواسطة آليات البلدية لضمان الحفاظ على بقاء المستفيدين في منازلهم وبما يمنع الازدحام البشري، موضحا أن هذه الحملة تساهم بمساعدة الأسر في المناطق والتجمعات السكانية ببلدية الصالحية ونايفة من خلال توفير المعقمات المطلوبة.

من جهة أخرى، قال الشرفات، أن كوادر وفرق الدائرة الصحية في البلدية مستمرون بتنفيذ حملات الرش والتعقيم لمختلف طرقات وأحياء البلدية والمرافق العامة باستعمال مواد تنتجها شركات متخصصة في أعمال التعقيم والرش بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.