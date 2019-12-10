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المفرق: تعليق دوام مدرسة سما السرحان بعد سقوط أجزاء من قصارة 3 غرف صفية

منذ ساعتين
أرشيفية
أرشيفية

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عمان- قالت وزارة التربية والتعليم، على لسان الناطق الرسمي باسمها وليد الجلاد، ان اجزاءً من قصارة في ثلاث غرف صفية بمدرسة سما السرحان الثانوية للبنين سقطت هذا اليوم الثلاثاء دون أن ينتج عنها أي إصابات بين طلبة المدرسة.

واكد الجلاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان وزير التربية والتعليم تابع هذه القضية مع الإدارات المعنية بالوزارة والميدان، حيث تم تعليق الدوام في المدرسة اليوم بعد الحصة الرابعة، كإجراء احترازي حفاظا على سلامة طلبة المدرسة ومعلميها.

كما أوعز وزير التربية والتعليم بحسب الجلاد، إلى فريق هندسي من قسم الابنية في المديرية لزيارة المدرسة ووضع التصور اللازم لمعالجة الاسقف، مبينا أن مدير التربية والفريق الهندسي متواجد الان في المدرسة.

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