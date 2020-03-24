المفرق: توزيع الخبز على منتفعي “المعونة الوطنية”

حسين الزيود

المفرق – باشرت بلدية المفرق الكبرى، منذ صباح اليوم، توزيع الخبز على أكثر من 2000 منتفعا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية مجانا داخل حدود البلدية، بحسب مدير العلاقات العامة في البلدية مروان عبدالمجيد.

واشار عبدالمجيد إلى أن الجهات الرسمية أوكلت إلى بلدية المفرق الكبرى توزيع الخبز على المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لافتا إلى أن كل أسرة مدونة بحسب سجلات صندوق المعونة الوطنية تحصل على 6 كغم مجانا من تلك المادة.

وبين أنه تم توفير 15 مركبة تابعة لبلدية المفرق والكوادر المخصصة للإشراف على عملية إيصال الخبز إلى مستحقيه ومرافقة أمنية، منوها أن عمليات التوزيع تسير وفقا للأصول المحددة، فيما تتواءم عمليات التوزيع مع حجم الطلب على المخابز.