المفرق.. توسع في جمع العينات والتعقيم لمناطق بلدية الباسلية

حسين الزيود

المفرق – ما تزال فرق التقصي الوبائي ال 14 تعمل على جمع عينات من المواطنين القاطنين مناطق بلدية الباسلية في البادية الشمالية الغربية، وفق مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل هياجنة.

واشار هياجنة، إلى أنه يتم جمع العينات من المخالطين ومخالطي المخالطين لسائق الخناصري لتقصي وباء كورونا.

وكانت الحاكمية الإدارية في المفرق، أعلنت أمس مساء عزل جميع مناطق بلدية الباسلية، بحسب المحافظ ياسر العدوان، فيما تتكون مناطق بلدية الباسلية من فاع والحرش وبريقا والخناصري.

من جهته أكد مصدر صحي، أنه تم جمع قرابة 100 عينة من الكوادر الصحية في مستشفى البادية الشمالية الحكومي بعد أن ثبتت إصابة ممرض مخالط لسائق الخناصري بمرض كورونا.

من جهتها تنفذ بلدية الصالحية حملات رش وتعقيم مستمرة لمستشفى البادية الحكومي، وفق رئيس البلدية المهندس ناجح الشرفات، الذي قال إن فرش الرش والتعقيم عملت كذلك يوم أمس على تنفيذ حملة رش في دائرة الأراضي قبل إغلاقها.