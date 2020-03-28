المفرق: توقف ضخ المياه بسبب تلف الخط الناقل

المفرق– توقف ضخ المياه إلى مدينة المفرق صباح اليوم السبت نتيجة تعرض الخط الناقل للمياه إلى كسر، وفقا لمدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص.

وقال بصبوص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الخط الناقل وقطره 16 انش والذي يضخ 700 متر مكعب في الساعة من محطة مياه سميا إلى مدينة المفرق، تعرض للعطب بسبب قدمه واهترائه ما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى طالبيها في مدينة المفرق. وأشار إلى أن الفرق الفنية والصيانة تعمل منذ الصباح لتأهيله لإعادة ضخ المياه متوقعا الانتهاء من العمل مساء اليوم، وسيصار حال استكمال الصيانة إلى إعادة ضخ المياه للمدينة خصوصا في ظل الظروف الحالية الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا التي تتطلب كميات كبيرة من المياه للمواطنين. —

بترا