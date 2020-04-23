المفرق: سحب 300 عينة لمرتبات وعاملين في مركز حدود الكرامة

المفرق- سحبت كوادر مديرية صحة المفرق 300 عينة من مرتبات وعاملين يتعاملون مع نقل البضائع بين الشاحنات العراقية والأردنية في مركز حدود الكرامة، لفحصها والتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا، وفقا لمديرها الدكتور هاني عليمات.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الفحوصات ستظهر السبت المقبل، لافتا إلى أن هذه الإجراءات في المعبر جاءت للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين ومنع انتشار وباء كورونا. وقال عليمات إن المديرية ستستحدث مختبرا في حدود جابر لفحص سائقي الشاحنات “الترانزيت” من كورونا، موضحا أن ذلك يأتي للتخفيف من الوقت على السائقين والذين يتم إيقافهم لمدة 48 ساعة، فيما نتيجة المختبر الحالي لا تتجاوز المدة 5 ساعات، مشيرا إلى أنه وحال ظهور علامات للمرض فإنه يتم إدخال الحالات الأردنية إلى مستشفياتها، ويتم إرجاع السائقين غير الأردنيين إلى بلدانهم وعدم السماح لهم العبور.

بترا