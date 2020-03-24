المفرق.. شكاوى من نقص كميات الطحين في منطقة أم الجمال

حسين الزيود

المفرق – اشتكى رئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، من نقص كميات الطحين في المنطقة، ما أحدث إعاقة في عملية توزيع الخبز.

وبين الرحيبة انه، اضطر إلى تحريك آلية تابعة للبلدية لجلب الطحين وبما يديم توفير الخبز في قضاء أم الجمال، مشيرا إلى أن هناك 12 مخبزا في المنطقة تعمل على توفير متطلبات السكان من مادة الخبز.

من جهته أكد مدير الصناعة والتجارة في المفرق، المهندس فتحي البشابشة، أن المديرية زادت من كميات الطحين التي تم توزيعها على مخابز المحافظة اليوم، لافتا إلى أن المديرية مستعدة لتزويد المخابز بحاجتها من الطحين، على أن يتم توفير متطلبات المواطنين من الخبز.

وقال مدير الدائرة الفنية في بلدية الزعتري والمنشية المهندس شاكر الخالدي، أن مخابز البلدة عملت بكامل طاقتها الإنتاجية، غير أن حاجة السكان لمادة الخبز كانت أكبر من طاقة المخابز نظرا لتوقف الإنتاج خلال الفترة الماضية.