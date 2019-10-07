المفرق: ضبط 10 أطنان من الأجبان الفاسدة

عمّان– ضبط الأمن الوقائي اليوم الاثنين، مستودعا يحتوي على نحو 10 أطنان من الأجبان الفاسدة في محافظة المفرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين: إن معلومات وردت للأمن الوقائي حول وجود مستودع في محافظة المفرق وبداخله كميات كبيرة من الأجبان الفاسدة.

وأكد في بيان أنه جرى التحرك فورًا بعد ورود الملاحظة إلى المكان بمرافقة مجموعات من الإدارة الملكية لحماية البيئة.

وأضاف: وبعد تفتيش المستودع ضبط بداخله نحو 10 أطنان من الجبنة البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري، وعليها آثار التعفن، وجرى التحفظ على المضبوطات، وبوشر بالإجراءات القانونية اللازمة.-(بترا)