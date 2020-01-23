المفرق: قطاع الأشغال العامة الأكثر تأثرا بتخفيض موازنة المحافظة

المفرق – قال الناطق الإعلامي بمجلس محافظة المفرق صبري زيادنة، إن قرار تخفيض موازنة محافظة المفرق للعام الحالي ساهم بشكل كبير بعرقلة خطة عمل مجلس المحافظة ما يترتب عليه عدم القدرة على طرح مشاريع جديدة خلال العام الحالي .

وأضاف زيادنة أن قطاع الأشغال العامة من اكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بتخفيض موازنة محافظة المفرق للعام الحالي، إضافة إلى القطاعات كافة التي تأثرت سلبا جراء التخفيض .

وأشار إلى أن هناك مشاريع قائمة واخرى قيد التنفيذ ضمن موازنة العام الحالي واستمرت لهذا العام ما ترتب عليه عدم القدرة على تغطية الفواتير الخاصة بالمقاولين القائمين على تنفيذها ما يساهم بتاخير انجازها .(بترا)