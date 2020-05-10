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المفرق: لا إصابات بكورونا خارج حدود بلدية الباسلية

منذ 48 دقيقة

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المفرق– أكد مدير صحة المفرق الدكتور هاني أبو عليم، اليوم، انه لا يوجد أي إصابة بمرض كورونا في محافظة المفرق خارج حدود بلدية الباسلية.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، ان المجموع التراكمي للعينات التي تم جمعها منذ الإعلان عن إصابة سائق الخناصري باستثناء اليوم بلغت 1421 عينة في مناطق بلدية الباسلية، و300 عينة في مستشفى البادية الشمالية الحكومي، لافتا إلى أن هناك 5 فرق تقصي وبائي في مناطق بلدية الباسلية.
وكانت خلية أزمة كورونا في محافظة المفرق عمدت الى عزل مناطق بلدية الباسلية التي تشمل فاع والخناصري وبريقا والحرش، لغايات تسهيل عمل فرق التقصي الوبائي ومنع تفشي المرض.
–(بترا)

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