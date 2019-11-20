المفرق: مشروع لتحسين الوضع المائي في منطقة حوشا

المفرق -اشتكى سكان حيي الطوال والحديد في منطقة حوشا من ضعف ضخ المياه لمنازلهم منذ فترات زمنية متعاقبة ما انعكس سلبا عليهم في الحصول على حاجاتهم من المياه خلال فترات الضخ المعتمدة في ادارة مياه المفرق. وقال عدد منهم لوكالة الأنباء الأردنية ان وقوع الحيين في منطقتين مرتفعتين ضمن منطقة حوشا يشكل السبب الرئيسي في ضعف وصول المياه الى منازلهم اضافة الى معضلة التلاعب بحباسات المياه من قبل بعض المشتركين.

وبينوا ان هذه الحالة ساهمت بشكل كبير في تكبدهم اعباء مالية كبيرة من خلال لجوئهم لشراء المياه بواسطة الصهاريج مرتفعة الأثمان. وقال مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص انه سيتم قريبا البدء بمشروع تحسين الوضع المائي لحيي الطوال والحديد في منطقة حوشا واستبدال الخط الناقل والوصلات الداخلية والمنزلية بما يضمن وصول المياه للمشتركين بشكل طبيعي ودون معوقات. وأضاف ان الكلفة المالية للمشروع تقدر بحوالي 100 الف دينار من خلال موازنة مجلس محافظة المفرق.(بترا)