المفرق: مواطنون لا يحملون بطاقة صراف آلي يطالبون بتمكينهم من سحب رواتبهم

حسين الزيود

المفرق- ما يزال عدد كبير من المواطنين في مناطق عدة في محافظة المفرق لم يستلموا رواتبهم، بسبب عدم امتلاكهم بطاقات صراف آلي بنكية، وبعد مقار البنوك عن اماكن سكناهم الأمر الذي دعاهم للمطالبة بضرورة تمكينهم من سحب رواتبهم.

وقال حسين العواد من لواء الرويشد، إن كثيرا من السكان، ما زالوا ينتظرون حلا يمكنهم من سحب رواتبهم لتلبية الإنفاق على متطلبات الحياة اليومية، لافتا إلى أن توجيه صراف آلي متنقل إلى مناطقهم لم ينه إشكالية سحب الراتب، باعتبار أن كثيرا من السكان لا يحملون بطاقة الصراف الآلي، ما يعني عدم استفادة هؤلاء من هذه الآلية.

وطالب العواد الجهات المعنية بوضع حلول عملية تمكن مستحقي الرواتب من صرفها، ضمن آلية آمنة تمكنهم من التنقل والوصول من خلالها إلى مركز المحافظة وسحب رواتبهم وفق الاشتراطات الصحية المتبعة.

وقال رئيس بلدية الصالحية ونايفة، المهندس ناجح الشرفات، إن كثيرا من السكان في مناطق البلدية لا يملكون بطاقة الصراف الآلي، وبالتالي عدم تمكنهم من الاستفادة من الصراف الآلي المتنقل الذي وصل إلى المنطقة، منوها أن البلدية مستعدة لإيصال مستحقي الرواتب إلى فروع البنوك المختلفة لسحب رواتبهم والعودة مباشرة إلى مناطق سكناهم.

وأكد رئيس بلدية الصفاوي الدكتور علي خليفة الشرفات، أن شريحة من السكان لم تستفد من الصراف الآلي المتنقل، عازيا ذلك إلى أنهم لا يحملون بطاقة الصراف الآلي، ما حرمهم من سحب رواتبهم.

واتفق مدير وحدة التنمية المحلية في بلدية الزعتري والمنشية، المهندس شاكر الخالدي، مع ما ذهب إليه سابقيه من الوقوع بمشكلة عدم توفر بطاقة الصراف الآلي مع كثير من مستحقي الرواتب، وسط تطبيق قرار حظر التجول الذي يمنع التنقل بالمركبات للوصول إلى مركز محافظة المفرق وسحب الراتب المستحق.