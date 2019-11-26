المفرق يشارك في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

بلال الغلاييني

عمان – أعلن نادي المفرق مشاركته في بطولة غرب آسيا للأندية أبطال الدوري لكرة الطاولة، التي تقام في العاصمة البحرينية المنامة اعتبارا من 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من أندية المنطقة سواء في لقاءات الرجال أو السيدات.

وأرسل المفرق خطاب الموافقة إلى اتحاد اللعبة أول من أمس، متضمنا مشاركته في منافسات البطولة في الفترة والتعليمات التي حددتها الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا.

ويعتبر المفرق من الفرق القوية والتي لها الباع الطويل في بطولات غرب آسيا، حيث حقق في النسخة الماضية التي أقيمت في الأردن انجازا كبيرا بحصوله على المركز الثاني بين الفرق المشاركة، ويسعى في النسخة الحالية للمنافسة على اللقب، خصوصا وانه يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين، الذين يعتبرون من الأعمدة الرئيسة في المنتخبات الوطنية، ويأتي في مقدمتهم زياد عزيز إضافة إلى خالد باسم ومحمد بني سلامة وعدي عزيز، فيما يشرف على تدريب الفريق طارق النجدي.

من ناحية أخرى، ينتظر أن يكون نادي حمادة قد أعلن عن مشاركته الرسمية في هذه البطولة بعد أن تم دراستها من الجوانب الفنية والإدارية، وستكون مشاركة الفريق في فئتي الرجال والسيدات، حيث يعتبر حمادة من الفرق التي شقت طريقها بنجاح كبير في الأونة الأخيرة، والفريق الذي يشرف على تدريباته هارون الشلتوني يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى وقد حقق نتائج طيبة.