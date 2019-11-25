المفرق يواصل تقدمه في “طاولة الأولى”

بلال الغلاييني

عمان – واصل فريق المفرق تقدمه نحو الظفر بلقب دوري اندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، بعد أن حقق فوزا سهلا بتغلبه على فريق معدي بنتيجة 3-0، في افتتاح مرحلة الإياب المقامة حاليا في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في الوقت الذي تمكن فيه فريق الأرثوذكسي من الفوز على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-0، ليبقى الفائز بالمركز الثاني ومنافسا قويا لفريق المفرق على اللقب.

كما فاز فريق العقبة على فريق معدي بنتيجة 3-1، وفريق مؤتة على العقبة بنتيجة 3-1، وفريق حمادة على فريق الطالبية بنتيجة 3-1، وفريق مدينة الحسين للشباب على مؤتة بنتيجة 3-0، وفريق حمادة على فريق مؤتة بنتيجة 3-0. وفي بطولة السيدات، أدرك فريق الأرثوذكسي الفوز على فريق مؤتة وتغلب عليه بنتيجة 3-0، وفاز فريق حمادة على فريق ابو نصير بنتيجة 3-0، وفاز فريق العقبة على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-0.

وينحصر التنافس على لقب فئة السيدات بين فريقي الأرثوذكسي والعقبة، مع ترجيح كفة الأرثوذكسي الذي يضم أعمدة المنتخب الوطني سوار وتيماء ابو يمن وبراء الوديان.

من ناحية أخرى، تدرس الهيئة الإدارية لنادي حمادة مشاركة فريقها للرجال في بطولة غرب آسيا للأندية التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة كبيرة من اندية دول المنطقة. وتأتي رغبة النادي في مشاركة فريقها في هذا الإستحقاق القوي، بعد المستوى المتقدم والمتطور الذي ظهر عليه الفريق في منافسات دوري الدرجة الأولى والنتائج الإيجابية التي خرج بها لغاية الآن، اضافة الى ما يضمه من لاعبين يتمتعون بمستويات جيدة خصوصا بعد التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني ونادي يرموك عمان سلامه محفوظ، الى جانب حمزة مريش ومحمد العقيلي ورائد وائل، فيما يشرف على تدريبات الفريق المدرب هارون الشلتوني.