المفرق يواصل صدارته لـ “طاولة الأولى” والأرثوذكسي يقترب من لقب “السيدات”

بلال الغلاييني

عمان – واصل فريق المفرق انفراده في صدارة الترتيب العام لمنافسات دوري اندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، والجارية حاليا في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بعد أن حقق فوزا متوقعا ومستحقا جاء على حساب فريق الطالبية بنتيجة 3-0، وبات المفرق قريبا من الظفر باللقب لأول مرة في تاريخه، حيث ستحدد مباراته الختامية التي تجمعه مع فريق الأرثوذكسي هوية البطل، وفيها الفريق يحتاج الى نتيجة الفوز أو الخسارة بنتيجة 2-3، خصوصا وأنه حقق الفوز في لقاء الذهاب على منافسه الأرثوذكسي بنتيجة 3-2.

الأرثوذكسي ابقى على فرصته بالمنافسة على اللقب بعد أن حقق فوزين الأول جاء على حساب فريق الطالبية 3-0، وبنفس النتيجة تغلب على فريق مؤتة، في الوقت الذي تقدم فيه فريق حمادة خطوة مهمة لاحتلال المركز الثالث بعد ان تغلب على فريق معدي بنتيجة 3-0، وفاز ايضا على فريق العقبة 3-0، مثلما حقق فريق المدينة فوزين ثمينين بتخطيه فريق مؤتة بنتيجة 3-1، وفوزه على فريق معدي بنتيجة 3-2، فيما حقق حمادة فوزا مستحقا على فريق مؤتة بنتيجة 3-0، وفاز فريق مدينة الحسين للشباب على الطالبية بنتيجة 3-0.

وعلى صعيد بطولة السيدات امضى فريق الأرثوذكسي قدما نحو اعتلاء منصة التتويج الذهبية وبات هو الأقرب لهذا التتويج، بعد أن حقق الفوز على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-0، فيما ادرك فريق حمادة فوزا مثيرا بتغلبه على فريق العقبة بنتيجة 3-2، قبل أن يعود العقبة ويحقق الفوز على فريق ابو نصير بنتيجة 3-1، بينما حقق ابو نصير فوزا بتغلبه على فريق مؤتة بنتيجة 3-0.

وتستأنف اليوم لقاءات فئتي الرجال والسيدات باقامة جولتين، حيث تبدأ الجولة الأولى عند الساعة السادسة مساء، بينما تبدأ الجولة الثانية عند الساعة السادسة والنصف مساء، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد اقامة مباراة المفرق والأرثوذكسي يوم غد “الخميس” لتكون المباراة الختامية ويعقبها تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات.

ويذكر أن فريقي يرموك عمان (حامل اللقب) وخرجا هبطا الى مصاف دوري اندية الدرجة الثانية، بعد أن قرر اليرموك تجميد اللعبة لأسباب مالية، فيما تغيب فريق خرجا عن مبارياته المقررة حسب الجدول فاعتبر خاسرا وهابطا للدرجة الثانية.