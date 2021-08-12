المفلح: الأولويات الوطنية لتوجيه المشاريع الممولة وحصر البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية

عمان- أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، ضرورة توجيه المشاريع الممولة ضمن الأولويات الوطنية، وحصر البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وكلفها المالية وإعداد تقرير سنوي، بالتعاون مع الجهات الشريكة، عن سير العمل بالاستراتيجية وانجازاتها.

وقال المفلح، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 -2025، انه يجب استحداث فصل للأزمات، وحصر جهود المؤسسات الرسمية خلال جائحة كورونا ضمن محاور الاستراتيجية الثلاثة (المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والعمل للائق والضمان الاجتماعي).

وعرض رئيس فريق محور تمكين الخدمات الاجتماعية، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، آلية تحديث الخطة التنفيذية لمحور تمكين، وسير العمل وعرض مصفوفة الأولويات والفجوات التمويلية، فيما عرضت مدير وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، سهير المفلح، استجابة قطاع الحماية الاجتماعية في الاردن لازمة كورونا للعام 2021 وفقا لمحاور الاستراتيجية.

واستعرض المجتمعون آليات وسبل تطوير العمل بالاستراتيجية ودور المؤسسات الشريكة فيها لغايات انجاحها وتوجيه المساعدات بأنواعها إلى مستحقيها، ضمن معايير واضحة وشفافة، تستهدف الأسس التي بنيت لأجلها الاستراتيجية، واخر التطورات، والإنجازات للاستراتيجية والفرق الفنية والجهود المبذولة لاستجابة قطاع الحماية لأزمة كورونا للعام 2021 وفق محاور الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع فريق الاستراتيجية والأمناء العامون لوزارات التنمية الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والشباب، وممثل عن وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، والمدراء العامين للإحصاءات العامة، وصندوق الزكاة، والهيئة الخيرية الهاشمية، وتكية أم علي، ومؤسسة نهر الأردن، والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء.

بترا