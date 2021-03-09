المفلح: الحضانات لن تغلق

عمان -الغد – قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الثلاثاء، إن الحكومة “حريصة على استمرار عمل الحضانات مع تطبيق كامل للشروط التي وضعتها وزارة التنمية”.
وأشار المفلح في تصريحات تلفزيونية إلى أن “الحضانات لن تغلق” في ضوء الوضع الوبائي الذي يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وبين أن هناك إجراءات مشددة ورقابة عالية على الحضانات
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