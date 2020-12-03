المفلح: زيادة المستهدفين من “الدعم التكميلي” إلى 185 ألف أسرة

عمان- أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، عن البرنامجين اللذين سينفذهما صندوق المعونة الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن إجراءات وبرامج حكومية، تهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد، ودعم أجور العمال المتأثرين من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز استدامة المنشآت المتضررة من الوباء.

وقال المفلح خلال الايجاز الصحفي، ان البرنامج الأول، هو برنامج الدعم التكميلي، الخاص بالأسر العفيفة والفقيرة، إذ تم رفع عدد المستهدفين من 150 ألف أسرة إلى 185 ألف أسرة، بزيادة 35 ألف أسرة، حيث تم زيادة الميزانية المالية لصندوق المعونة الوطنية، بنسبة 38 بالمئة، لتنفيذ البرنامج.

وأضاف، ان البرنامج الثاني هو تكافل 3، ويخص عمال المياومة المتضررين من جائحة كورونا، وهم العمال العاملين في القطاع غير المنظم، ويستهدف 100 ألف أسرة، بتكلفة اجمالية بلغت 100 مليون دينار، تم تخصيصها من المساعدات الخارجية.

وأشار الى أن صندوق المعونة ، سيطلق يوم 19 من الشهر الحالي، منصة إلكترونية على الرابط التالي ” http://www.naf.gov.jo/”، لاستقبال الطلبات الجديدة، وتفعيل الطلبات القديمة، ولغاية يوم 31 من الشهر الحالي، والمنصة معنية بعمال المياومة العاملين بشكل غير منتظم المتأثرين بجائحة فيروس كورونا، مثل العاملين في قطاء البناء، والمقاهي، والباعة المتجولين، والعاملين في القطاع السياحي.

وبين، أن برنامج تكافل 3، يستهدف العاملين بشكل غير منتظم، وليس العاملين بشكل منتظم، وعددهم 100 ألف أسرة، ويتميز برنامج تكافل 3 عن تكافل 2، بانه مستمر طوال سنة كاملة، إذ ستستفيد الأسرة المستهدفة من مساعدة مالية لمدة سنة، وتتراوح قيمة المبلغ من 70 دينارًا الى 136 دينارا.

وذكر، ان الصندوق سيصل للمناطق النائية والبعيدة، لتعبئة الطلبات عن تلك الأسر، وسيتم افتتاح 100 مركز تسجيل، في مراكز صندوق المعونة الوطنية، والتنمية المحالية، لمساعدة تلك الفئة على تقديم الطلبات.

وأوضح ان الأسر التي تقدمت بطلبات سابقة لبرنامجي تكافل 1 و2، وأي من برامج صندوق المعونة الوطنية، عليها تفعيل الطلب القديم، وان برنامج تكافل 3، يعتمد على 57 مقياسا ومؤشرا، ومن تنطبق عليه المؤشرات سيحصل على الدعم. وأكد، ان المساعدات المالية ستصل لمستحقيها، وهذا عائد للمؤشرات والمقاييس التي يعتمد عليها الصندوق لتحديد الأسر المستحقة للدعم، ويبلغ عددها 57 مؤشرًا، مشددًا على ان صندوق المعونة الوطنية يحظى بمصداقية وخبرة، بفضل البرامج التي نفذها بنجاح بالفترة الماضية. -(بترا)