المفلح: سيتم تعديل بعض تعليمات الدفاع

عمان- الغد- قال مدير التوجيه المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي العميد الركن مخلص المفلح، اليوم الأحد، إنه سيتم تعديل بعض تعليمات الدفاع بما يحقق المرونة وليضمن وصول الخدمات لمحتاجيها.

وبين أنه سيتم إعطاء مرونة لبعض القطاعات في التنقل مثل الصحة والنقل والطاقة، وسيتم تعديل موعد فتح وإغلاق محطات الوقود من الساعة السادسة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

وأشار إلى أن “القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت من خلال التموين بتزويد جميع مستشفيات وزارة الصحة باحتياجاتها من مادة الخبز بمعدل 2 طن يومياً”.

وتابع: “القوات المسلحة الأردنية تحيي الأردنيين جميعاً، ونؤكد أن الإجراءات المتخذة حكومياً هي للحفاظ على صحتكم، فالتزموا بيوتكم وطبقوا التعليمات الصارمة لأن الاستهتار وعدم الانصياع للتعليمات سيجعلنا أمام مأسة حقيقية”.

وقال المفلح إن “نسبة الشائعات انخفضت بشكل ملحوظ”، مشيراً إلى أن أكثر من 400 شخص خالفوا إجراءات حظر التجول.