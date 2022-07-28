المفلح: “قدمنا 4 قضايا اتجار بالبشر مرتبطة بالتسول المنظم”

قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الخميس، إن عدد الأطفال الذين يعدون للتسول ويدخلون مراكز رعاية وتأهيل المتسولين من 60% إلى 70%.

وأوضح المفلح، عبر قناة “المملكة” أن العديد من الأطفال يعودون إلى المراكز؛ بسبب إصرار الأهل على الحدث بالنزول إلى الشوارع للتسول، إضافة إلى المردود المادي الذي يحصلون عليه من المساعدات.

وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية تستطيع تأمين مساعدات نقدية لأسر الأطفال المتسولين.

وأضاف قائلا : ” حركنا 4 قضايا اتجار بالبشر مرتبطة بالتسول المنظم منذ إقرار القانون المتعلق بهذه القضايا”.