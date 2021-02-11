المفلح يترأس الوفد الأردني في أعمال لجنة المرأة العربية الدورة 40

عمان-الغد- ترأس وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح عبر تقنية الاتصال المرئي الوفد الأردني المشارك في أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها 40 والاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة الدورة 65 .

وركزت اجتماعات الدورة 40 للمرأة العربية على إنجازات وتحديات المرأة العربية خاصة في ظل جائحة كوفيد -19 حيث تضمن البيان العربي أولويات المرأة العربية وخارطة الطريق للنهوض بأوضاع النساء والفتيات والتأكيد على أهمية التنسيق العربي والدولي لتجاوز التحديات وان يشمل هذا التعاون النساء في أوضاع اللجوء.

وجاء الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة في الدورة 65 بعنوان نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتضمن جدول الأعمال عرض لأولويات المرأة في المنطقة العربية ومناقشة البيان العربي للجنة وضع المرأة ، وخلال الجلسة تم مناقشة بنود جدول الأعمال والمذكرات الشارحة والمصادقة على مشاريع القرارات.

وشارك ضمن الوفد الاردني في هذه الإجتماعات الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة وممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

كما شاركت الامين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء ابو غزالة والامين العام لمجلس شؤون الاسرة السعودي الدكتورة هلا التويجري ووزيرة المرأة والاسرة في جمهورية جيبوتي (رئيسة الدورة) مؤمنة حسن وعدد من الوزراء والمديرة الاقليمية للمكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة للدول العربية.