المفلح يطلع على إجراءات توزيع 285 ألف بطاقة غذائية للأسر العفيفة

عمان-الغد – في إطار التجهيزات اللوجستية التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير قسائم شرائية لـ 285 ألف أسرة في شهر رمضان المبارك قام وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح اليوم الأحد بعمل زيارات لكل من ادارتي المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والبريد الاردني.

والتقى المفلح مديري المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية سلمان القضاة والعسكرية العقيد محمد الحديد ومدير البريد الاردني الدكتور خالد اللحام.

واستعرض الوزير مع المعنيين في تلك الادارات دراسة اجراءات واليات توزيع البطاقات وصرفها ، بما يضمن التخفيف على الاسر العفيفة وسهولة تسلم البطاقات وصرفها.

وأكد المفلح ،جاهزية وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات التخفيفية والتحفيزية للحد من تداعيات جائحة كورونا، الخاصة بقطاع الحماية الاجتماعية.

وقال: ان توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر العفيفة من خلال المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بواقع 285 ألف أسرة، سيسهل على الاسر المستفيدة ويساعد في دعم السلة الغذائية لتلك الاسر من خلال قواعد بيانات صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية بمديرياتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ،وستشمل الأسر العفيفة وأبناء المخيمات وأبناء الأردنيات، بواقع 35 ديناراً لكل قسيمة شرائية.

واوضح الوزير انه لا تقديم بأي طلب لدى المديريات او صندوق المعونة للاستفادة من قسائم شراء المواد الغذائية لافتا الى ان قواعد بيانات الوزارة والصندوق سيتم الاستعانة بها لتحديد اسماء المنتفعين الذين ستصلهم رسائل نصية تحوي قيمة الانتفاع (35 دينارا) وموعد التسليم و استخدام البطاقة من المؤسسة الاستهلاكية سواء مدنية او عسكرية ضمن منطقة سكنه.

ولفت الى ان الية توزيع البطاقات ستتم من خلال 260 فرع للبريد الاردني منتشرة في مختلف مناطق المملكة وعبر الحكام الاداريين ، ويتم استخدام البطاقة من خلال اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والبالغ عدد اسواقها 67 في محتلف انحاء المملكة واسواق المؤسسة العسكرية والبالغ عددها 104 المنتشرة في مختلف انحاء المملكة .