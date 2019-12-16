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“المفوضية”: الأردن يستضيف ثاني أكبر حصة لاجئين مقارنة بعدد سكانه

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قالت المفوضية العليا للاجئين إن الأردن يستضيف ثاني أكبر حصة من اللاجئين مقارنة بسكانه على مستوى العالم.

وأضافت المفوضية أن مشاركة الأردن في المنتدى العالمي للاجئين تقدم فرصة لتشجيع المجتمع الدولي على تقاسم العبء مع الحكومة والشعب الأردنيين، مع وجود ما يقرب من 750 ألف لاجئ من 57 جنسية مختلفة، على مدار السنوات الماضية.

وأكدت أن الأردن يعد أحد البلدان التي قادت الطريق في الترحيب باللاجئين على أراضيها وبين مواطنيها حيث يمثل وزير الخارجية وشؤون المعتربين أيمن الصفدي وفد المملكة الأردنية الهاشمية في المنتدى وهذا يوضح التزام الاردن المستمر لاستضافة ودعم اللاجئين.

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