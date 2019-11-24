سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور "لومينوس شمال ستارت"

اربد – الغد – زارت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن ماريا هادجيثيودوسيو لومينوس شمال ستارت في منطقة اربد التنموية، الرائدة في تسريع الاعمال الصناعية في شمال الاردن اليوم والتقت بعدد من رواد الاعمال الذين تلقوا الدعم من المشروع.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع احتفال الاتحاد الاوروبي بأسبوع ريادة الاعمال العالمي.

وقدمت شمال ستارت الدعم والتدريب على مدى السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 800 رائد أعمال كما وزودت أكثر من 100 شركة ناشئة بخدمات شاملة لتطوير مشاريع اعمالهم بما فيها بناء القدرات، الاحتضان، التدريب، منافذ لمرافق تصنيع رقمية وكذلك مساحة عمل، تجهيزات ومعدات، تمويل ابتدائي بالاضافة الى أي دعم يحتاجونه من بداية الفكرة حتى اطلاق المنتج النهائي محليا وعالميا.

وأكدت هادجيثيودوسيو أن “الاتحاد الاوروبي يدعم ويشجع المبادرات التي تعمل على اطلاق ريادة الاعمال والابداع في البلد. وبوجود برامج مثل لومينوس شمال ستارت، نحن نستثمر في مواهب الشباب والعقول النيرة والابداع ودينامية الابداع. كما ونرغب في مساعدة رواد الاعمال لتوليد أفكار جديدة وتحويلها الى مشاريع حقيقة وايجاد العديد من فرص العمل . وهذا هو ما نجحنا بفعله مع شمال ستارت في السنوات الثلاث الماضية.”

وأعرب المدير التنفيذي لشمال ستارت، المهندس عبدالله فزع عن امتنانه للدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي حيث مكننا من أن نصبح داعما ومحورا رئيسيا لريادة الاعمال في شمال الاردن ونتطلع قدما لتقديم العون لمزيد من رواد الاعمال في السنوات الثلاث المقبلة.”

يشار الى انه تمويل من الاتحاد الأوروبي، لومينوس للتعليم أسست لومينوس شمال ستارت في عام 2016 بالتعاون مع أي بارك لتوفير النظام البيئي الملائم والشامل للمصنعين والمخترعين ورواد الاعمال ليساعدهم في تحويل أفكارهم الابداعية لمشاريع ناجحة تساهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية.

وتخصص لومينوس شمال ستارت، مساحة التصنيع الرقمي “فاب لاب إربد”، وهو أول مختبر من نوعه في الأردن، ومن بين أكبر 20 مختبراً تابعاً لشبكة عالمية من مختبرات التصنيع الرقمي في العالم. حيث يوفر المختبر أجهزة ومعدات متقدمة سهلة الاستخدام ومساحات عمل تسهّل على الصناع المبدعين عملية تصنيع و تصميم جميع أنواع النماذج تقريباً وتقييمها بالشكل الذي يلائمهم.