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المفوضية الأوروبية: تطعيم 200 مليون شخص ضد كورونا

منذ 59 دقيقة
لقاح كورونا
لقاح كورونا

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عمان- أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن مئتي مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا تطعيماً كاملاً ضد كوفيد-19.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت بتصريح صحفي، أن هذا العدد يمثل نسبة 7ر54 بالمئة من الراشدين الملقحين بالكامل، عبر حصولهم على الجرعتين أو على جرعة واحد من لقاح جونسون آند جونسون.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أعلنت في العاشر من تموز الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات لتلقيح “ما لا يقلّ عن 70% من السكان الراشدين هذا الشهر”. -(بترا)

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