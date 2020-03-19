“المفوضية السامية” تمدد ساعات تزويد الكهرباء في مخيم الأزرق والزعتري

عمان-الغد- قررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمديد ساعات تزويد الكهرباء في كل من مخيم الأزرق والزعتري للاجئين السوريين وذلك لمساندة الطلبة في التعليم عن بعد ومساعدة العائلات أثناء بقاء أطفالهم في المنزل، وستكون الكهرباء متوفرة من الساعة الثامنة ونصف صباحاً وحتى السادسة مساءً خلال فترة النهار ومن ثم من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة مساءً في كلا المخيمين، ذلك لمواجهة هذه الفترة الصعبة ونظراً لتعليق دوام المدارس والحركة المحدودة داخل وخارج مخيمات اللاجئين،

وتواصل المفوضية العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى لضمان صحة وسلامة اللاجئين في ظل الحد من انتشار فيروس كورونا.