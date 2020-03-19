المفرقمحافظات

“المفوضية السامية” تمدد ساعات تزويد الكهرباء في مخيم الأزرق والزعتري

منذ 26 دقيقة
جانب من تدشين محطة كهرباء لإضاءة مخيم الزعتري في وقت سابق -(تصوير: محمد أبو غوش)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمديد ساعات تزويد الكهرباء في كل من مخيم الأزرق والزعتري للاجئين السوريين وذلك لمساندة الطلبة في التعليم عن بعد ومساعدة العائلات أثناء بقاء أطفالهم في المنزل، وستكون الكهرباء متوفرة من الساعة الثامنة ونصف صباحاً وحتى السادسة مساءً خلال فترة النهار ومن ثم من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة مساءً في كلا المخيمين، ذلك لمواجهة هذه الفترة الصعبة ونظراً لتعليق دوام المدارس والحركة المحدودة داخل وخارج مخيمات اللاجئين،
وتواصل المفوضية العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى لضمان صحة وسلامة اللاجئين في ظل الحد من انتشار فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

إربد.. تجهيز 100 سرير في “الملك المؤسس” للعزل والحجر الصحي

منذ 28 دقيقة

معان: إغلاق مخبز ومحل لبيع المجمدات لمخالفتهما الشروط الصحية

منذ ساعتين

توقيف تاجر تلاعب بتاريخ صلاحية مواد غذائية في البادية الشمالية الشرقية

منذ ساعتين

المفرق.. إيقاف 7 تجار لمخالفتهم القانون

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock