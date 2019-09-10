المفوضية الأوروبية تقترح مبلغ 500 مليون يورو من المساعدات المالية للأردن

الغد– قال بيير موسكوفيتشي ، المفوض المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك: “يوضح اقتراح اليوم التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في هذه الأوقات العصيبة. لقد قطع الأردن خطوات كبيرة في عملية الإصلاح ؛ لكن معالجة الصعوبات الاقتصادية تتطلب عملاً متواصلاً. المفوضية مستعدة للعمل عن كثب مع السلطات الأردنية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية الضرورية لتأمين اقتصاد أقوى وأكثر استقرارًا لمنفعة شعبه. ”

وسيستند البرنامج الجديد إلى برنامجي المساعدة المالية الكلية السابقين اللذين صرف الاتحاد الأوروبي من خلالهما ما مجموعه 380 مليون يورو للأردن منذ عام 2011

وخلص تقييم حديث بشأن تنفيذ عمليات برنامج المساعدة المالية الكلية إلى أن أول برنامج للمساعدة المالية الكلية كان ذا صلة بالتحديات الاقتصادية في الأردن وتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي. كما وجد التقييم أن البرنامج تم تنفيذه بكفاءة وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الأردنية وساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكان له تأثير اجتماعي إيجابي.

يتم تقديم المساعدة المالية الكلية على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة. وستكون المدفوعات في إطار البرنامج المقترح مشروطة بشكل صارم بتنفيذ شروط سياسة محددة يتم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والأردن والمبينة في مذكرة تفاهم.

كما يخضع اقتراح المفوضية لبرنامج المساعدة المالية الكلية الثالث للأردن لموافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء التشريعي العادي.

وتعد المساعدة المالية الكلية جزء من مشاركة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا مع الدول المجاورة، وهي إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمات وهي متاحة لدول الجوار الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.

وساعد دعم الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنه المساعدة المالية الكلية، على تخفيف آثار الأزمة السورية. ويتم تقديم هذا الدعم وفقًا لأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، كما تم تأكيد ذلك خلال مؤتمر بروكسل الثالث حول مستقبل سوريا والمنطقة في 12-14 مارس 2019 ومجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 17 يوليو 2019.

وقام الاتحاد الأوروبي بجمع أكثر من 2.2 مليار يورو للأردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 التي تضمنت المساعدة المالية الكلية. وزاد الاتحاد الأوروبي التمويل للاستجابة للأزمة السورية بما في ذلك المساعدات الإنسانية إلى جانب المرونة الطويلة الأجل ودعم التنمية في مجالات متعددة مثل التعليم وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والصحة التي تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأردنية.