المفوضية: لا إصابات بـ”كورونا” بين اللاجئين

نادين النمري

عمان– اكد الناطق باسم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد حواري انه لغاية الان لم يتم الابلاغ عن اي حالة كورونا بين اللاجئين او في مخيمات للاجئين السوريين.

واضاف حواري في تصريح “الغد” انه وبسبب الاحتياطات لمنع انتشار كورونا وتمشياً مع قرارات الحكومة الأردنية، فإن التنقلات داخل وخارج مخيمي الزعتري والأزرق محدودة حالياً.

وتابع “مع تطور الأمور بسرعة، لا يمكننا المخاطرة بتعريض المخيمات ذات الكثافة السكانية للتلوث بالفيروس. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة بين اللاجئين”.

وزاد انه “نتيجة لذلك، لن يُسمح للاجئين الذين يحملون تصاريح عمل أو إذن بالخروج من مخيمات اللاجئين. يُسمح بالطبع للاجئين العائدين حاليا من المخيم بالعودة. كما توقفت الزيارات الخارجية لمخيمات اللاجئين”.

وقال “سيكون تواجد موظفي المفوضية محدودا داخل مخيمات اللاجئين، ولكن سيستمر تلبية جميع احتياجات الحماية العاجلة. ولا تزال الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والعيادات والمواد التموينية مفتوحة.

فيما يتعلق بالتدابير الأخرى القائمة، اوضح “ندعو بالطبع إلى إدراج اللاجئين في خطط الاستجابة الصحية الوطنية. حيث أن وزارة الصحة أحد أهم داعمين لذلك، إذا كان هناك من اللاجئين -على سبيل المثال لا سمح الله- ظهرت عليه أعراض COVID-19، فسيتم إحالتهم إلى المستشفيات الحكومية المختصة وجميع العيادات الطبية داخل المخيمات هي مهيئة لتعامل مع هكذا ظروف.

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