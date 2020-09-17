المفوض الأوروبي: “الاتحاد” مستعد لتقديم دعم مالي للأردن بـ 500 مليون يورو

عمّان -الغد- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي مباحثات ركزت على التعاون بين المملكة والاتحاد وبرامج التعاون الاقتصادي التي يدعمها الاتحاد في الأردن إضافة إلى اتفاقات الدعم المالي.

وأكد المفوض الأوروبي استعداد الاتحاد للبدء بتوفير الدعم المالي في إطار القرض الميسر الذي أقره الاتحاد حال توقيع اتفاقية القرض البالغة قيمته 500 مليون يورو والتي سيتم إنجازها خلال الأيام القادمة.

وبحث الصفدي وفاريلي برامج التعاون لمواجهة جائحة كورونا المستجد وتبعاتها الاقتصادية.

كما استعرضا التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وثمّن الصفدي دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة، لافتاً إلى أهمية اتفاقات التفاهم بين المملكة والاتحاد والتي تتضمن تقديم مساعدات مالية للمملكة بقيمة 700 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي على شكل قروض ميسرة/ القروض المالية الصغيرة (MFAs)، والتي شملت الموافقة على 500 مليون يورو في شهر كانون ثاني 2020 و 200 مليون يورو إضافية تمت الموافقة عليها في حزيران 2020.

كما بحث الصفدي وفاريلي نتائج مؤتمر بروكسل الرابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” والذي عقد في حزيران 2020، والذي تعهد فيه المجتمع الدولي بتقديم ما مجموعه 6.9 مليار يورو لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين لعام 2020 والأعوام التي تليه.

وأكد الصفدي أهمية استمرار المجتمع الدولي في تلبية التزاماته إزاء اللاجئين لتمكين المملكة من الاستمرار في تقديم الخدمات التي تقدمها لهم خصوصاً في ضوء تحديات جائحة كورونا.

وأكد فاريلي وقوف الاتحاد إلى جانب الأردن بمواجهة التحديات الاقتصادية، مثمناً دور الأردن الانساني إزاء اللاجئين السوريين.

وأكد الصفدي وفاريلي عمق الشراكة الأردنية الأوروبية ورحابة آفاق تعميقها في مختلف المجالات.

واتفقا على استمرار التواصل لتحديد أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية خاصة في الجانب الاقتصادي، لتجاوز التحديات وإسناد برامج النمو والتصحيح الاقتصادي اللذين يشكلان أولوية في سياسات الأردن الإقتصادية.