آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

المقاتلون الأكراد يخلون المنطقة الآمنة في شمال سورية

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القامشلي – كشف مسؤول أميركي أن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن.

وذكر المسؤول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، أبلغ نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في رسالة سحب “جميع قوات وحدات حماية الشعب” من المنطقة.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، التزامها الكامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها، وفق ما أكد قيادي كردي.

وقال القيادي ريدور خليل: “لقد قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية، الممتدة من رأس العين شرقاً حتى تل أبيض غرباً”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الاحتجاجات في لبنان مستمرة ودعوات جديدة للتظاهر اليوم

منذ 10 ساعات

حملات تطوعية تجتاح تونس “احتفاء” بالرئيس الجديد

منذ 12 ساعة

ترامب: عدد “محدود” من الجنود الأميركيين سيبقون في سورية

منذ 13 ساعة
جاستين ترودو- (أرشيفية)

ترودو يتصدّر الانتخابات والنتيجة تتيح له تشكيل حكومة أقلية

منذ 13 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock