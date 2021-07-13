“المقاتل العراقي” حسن طلال يؤكد جاهزيته للمشاركة في بطولة “brave”

خالد العميري

عمان – كشف المقاتل العراقي حسن طلال، والذي يحترف الفنون القتالية المختلطة في منظمة برايف، عن جاهزيته للعودة إلى المشاركة بقوة في بطولة “brave cf”.

ويقول حسن طلال (34 عاماً) على هامش مشاركته في الحدث المرتقب: “لا يوجد مقاتل لا يتعرض لأي انتكاسة، لقد كانت مبارياتي مع أقوى المنافسين في البطولات الأخيرة، وبعض المقاتلين يبحثون عن الفوز فقط، بعيدا عن هوية وقوة خصمه على الساحة، لكنني أختلف عنهم كثيرا، حيث أن الخصوم الأقوياء يشكلون حافزا لي من أجل القتال، ودائما ما أتطلع إلى الفوز عليهم، بعيدا عن خوض النزالات التي تكون نتائجها مضمونة”.

وأكد حسن طلال على أن عودته ستكون قوية، مشيرا: “سيكون هناك تغييرات كثيرة ستطرأ على معسكري التدريبي القادم، سأمثل فريقي وبلدي العراق وبلدي الثاني الأردن بأفضل صورة ممكنة”، علما أن موعد البطولة التي ستقام بمنطقة الشرق الأوسط لم يُحدد بعد.

وتجدر الإشارة أن المقاتل العراقي، يحظى بسجل مشرّف على مستوى اللعبة، حيث اختير أفضل مقاتل في العراق للعام 2010 ويعتبر من مؤسسي الفنون القتالية المختلطة في العراق، ويرأس فرع الأردن في “الشيدوكان جيتسو”، ويعد صاحب أفضل ضربة قاضية في الشرق الأوسط العام 2016 في بطولة “Desert Force”، وصاحب الضربة القاضية في بطولات، محاربين “القفص” الانجليزي و”الدزرت فورس” و”برايف”، علما أنه تعرض لخسارتين فقط طوال مشواره الإحترافي على مستوى اللعبة.