المقارنات.. حينما تسلب الإنسان السكينة والطمأنينة

ربى الرياحي

عمان- لكل شخص رحلته الخاصة وقصته التي لا تشبه أحدا فهو ليس في سباق مع الآخرين وله ظروفه المختلفة. لكن، هنالك من يربط شكل حياته بغيره ويغيب عنه شعور الرضا، ليبقى عالقا داخل دائرة من المقارنات التي لا تنتهي وتسلبه حتما السعادة.

ليس المهم أن يكون الانسان نسخة مكررة لغيره، انما ما ينبغي أن يعنيه هو التميز بشخصيته وأفكاره وذاته، وليس الانشغال بالمقارنات، ملتفتا فقط لحياة الآخرين وما يحصدونه من سعادات وانجازات.

“حياة خالية من السلام والسعادة”؛ هذا تماما شكل الحياة بالنسبة لمريم (30 عاما) والتي لم تشعر منذ زواجها بطعم الراحة، هي في حالة حرب طوال الوقت تريد أن تكون الأفضل في كل شيء رغم إمكانات زوجها المتواضعة. تنظر لغيرها بغيرة وتحاول تقليدهم فقط لمجرد أن تكون ملفتة تبهر من حولها لا يهم حجم الضرر الذي تسببه لنفسها ولأسرتها.

مريم أغرتها المظاهر واعتقدت أن سعادتها تكون بملاحقة الموضة وشراء أغلى الملابس والأثاث، متجاهلة أنها بتلك التصرفات تحمل زوجها أكثر من طاقته كما أنها بأنانيتها قد تكون سببا في تعاسة طفليها وتربيتهما على عدم القناعة والرضا. ظلت مقتنعة أن تقليدها لغيرها سيرفعها وسيجعلها محط أنظار الكثيرين. لكنها مع ذلك لم تستطع أن تجد السعادة في كل ما تفعله.

بينما لميس (28 عاما) أدركت جيدا أن المقارنات والنظر إلى حياة الآخرين معاناة بحد ذاتها وحرمان من السكينة، وهذا ما لا تريد أن تعيشه، أدركت أن نجاحها يبدأ عندما تقارن نفسها بنفسها وتنظر لنجاحات غيرها فقط من أجل أن تتعلم وتكون أفضل بإمكاناتها وطموحها لا بالتقليد والمقارنات المرهقة. إدراكها لحقيقة أن المقارنات تقلب الحياة إلى جحيم دفعها لأن تكون مجتهدة في عملها وتطور مهاراتها حتى تكون جديرة بكل ما ستحصده لاحقا من مال وجاه وتميز.

لميس قررت أن تكون هي نفسها بشخصيتها المختلفة، عرفت أن سلامها الحقيقي بأن تركز في حياتها بدلا من تضييع الوقت في عقد المقارنات فهي لا تعلم ما الثمن الذي دفعه الآخرون ليصلوا إلى ما هم فيه وما هي العقبات التي واجهتهم في الطريق.

ومن جهته يرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن من الخطأ أن يقارن الإنسان حياته بحياة الآخرين فهناك اختلاف في الطباع والشخصيات والأفكار وحتى القدرات، موضحا أن عقد المقارنات وخاصة في الزواج يولد مشاعر الحقد وعدم التقدير، فالناس حتى وإن التقوا في بعض الأفكار إلا أنهم مختلفون لكل منهم قصته وطموحه وقناعاته ورؤيته الخاصة.

وبحسب مطارنة، فإن المقارنات تسرق السعادة وتحرم الشخص من أن يعيش بسلام فهو لا يستطيع أن يفرح بما لديه بل ينظر لما يملكه غيره، وهذه المقارنات هي ظلم للنفس قبل أن تكون حسدا للآخر لأنها تحرمه كإنسان من الاستمتاع بما عنده، وتلهيه عن الاجتهاد في سبيل الوصول إلى النجاح والسعادة.

يقول؛ “دائما سيكون هناك من هو أغنى منك ومن هو أجدر في عمله منك ومن هو أكثر جمالا”، فلو بقيت تقارن نفسك بغيرك فستبقى خاسرا على الدوام. ويشير مطارنة إلى أن هناك شيئا واحدا فقط لن يملكه الآخرون أو يتفوقوا فيه أكثر منك وهذا الشيء هو أنهم ليسوا أنت، فكما أن لكل منا بصمة لا تتكرر فلكل منا أيضا شخصيته المميزة وروحه التي لا تشبه أحدا.

وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن لكل إنسان شخصيته وظروفه الاجتماعية والاقتصادية الخاصة به وشكل حياة يكون هو قد اختاره أو العوامل والمعطيات الحياتية أجبرته على العيش بهذه الطريقة أو هذا النحو.

والإنسان في هذه الحياة لا يعيش بمعزل عن الآخرين، إنما يتواصل ويتفاعل معهم بشكل دائم ويكون مطلعا على شكل وتفاصيل حياتهم، ومن الطبيعي والفطري وبقصد أو بدون قصد أن يقارن حياته بحياة الآخرين أو بعض تفصيلات حياته بالآخرين مثل الوضع الدراسي، الوضع الوظيفي، الوضع المادي وحتى الوضع الاجتماعي والأسري وهذا شيء صحي وطبيعي.

ويفسره علم الاجتماعي النفسي بنظرية المقارنة الاجتماعية لعالم الاجتماع ليون، وتقول النظرية إن الأشخاص أو البشر لا يمكن أن يقيموا ذاتهم بشكل مستقل عن الآخرين، فمثلاً لا يمكن لطبيب أن يقيم نفسه دون مقارنة وضعه المهني وإنجازاته الطبية بالأطباء الآخرين.

والمقارنة وفق ابراهيم، لها ثلاثة أبعاد، بعد له علاقة بالشعور وبعد له علاقة بالأفكار والبعد الأخير له علاقة بالسلوك. ومن خلال هذه الأبعاد الثلاثة ممكن أن نحدد إن كانت المقارنة صحيحة وصحية أم أنها خاطئة وسلبية، فمثلاً “إن قارن الانسان نفسه بالآخرين وانتابه شعور الرضا واحترام وتقدير الآخرين وأصبح لديه دافع لتحسين حياته وتطويرها فهذا شيء جيد”، ولكن إن “قارن نفسه بالآخرين وانتابه شعور الغضب والسخط وعدم الرضا والحسد والغيرة فهذا شيء سيئ ويضر بصحته النفسية ويفسد حياته”.

أما الأفكار المتعلقة بالمقارنة إن كانت إيجابية مثل فكرة أن “الآخرين اجتهدوا حتى وصلوا لما هم عليه وأن علينا أن نبذل جهدا إضافيا لتحقيق ما وصلوا إليه وأنهم يستحقون تلك النجاحات فهذه أفكار إيجابية للمقارنة تُصفي أذهاننا وتريح تفكيرنا للتخطيط ووضع الأهداف من أجل الوصول لما وصل إليه الآخرون”.

وعلى عكس ذلك إن كانت “أفكارنا تقول لنا إن الآخرين وصلوا إلى أهدافهم بالصدفة مثلاً وأنهم لا يستحقون هذه النجاحات وإن الحظ هو قد قصر معنا لنصبح مثلهم فهذه أفكار سلبية وهدامة ممكن أن تبقينا في أماكننا ولا نتقدم خطوة للأمام”.

وتبقى الأفكار والشعور هما من يحددان البعد الأخير وهو السلوك “كيف أتصرف عندما أقارن نفسي بالآخرين؟ هل أذهب لسلوكيات إيجابية تدفعني لتحسين حياتي وتغييرها أم أسلك سلوكا سلبيا مثل التقاعس والاستسلام دون بذل أي جهد للتغير”. فالمقارنة ليست سيئة بذاتها إنما الشعور والأفكار والسلوكيات المرتبطة بالمقارنة هي من تحدد إن كانت مقارناتنا سلبية أم إيجابية.

أثبت صاحب نظرية المقارنة الاجتماعية “ليون فستنغر” (وهي واحدة من أكبر المساهمات في مجال علم النفس الاجتماعي) وفق ما نشر على موقع “الجزيرة نت”؛ “أن البشر لا يستطيعون في الواقع تعريف أنفسهم بشكل جوهري أو مستقل، يمكنهم فقط تعريف أنفسهم بناء على المقارنة بشخص آخر، فعندما يتعلق الأمر بالمسائل الكبرى المتعلقة بالهوية والذات.. نحن بحاجة إلى النظر إلى أشخاص آخرين”. وهذا وارد إلى حد بعيد، فكلما كنت أكثر شبهاً بشخص آخر بطريقة تعتقد فيها أنه مهم؛ تميل إلى مقارنة نفسك بهذا الشخص، وعندما تتوقف عن مقارنة نفسك مع أشخاص آخرين، فإنك غالباً ما تختبر العداوة والانتقاص تجاه هؤلاء؛ طالما أن الاستمرار في مقارنة نفسك معهم تؤدي إلى نتائج غير سارة.