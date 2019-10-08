“المقاصد” يعالج 500 مريض بيوم طبي مجاني في المفرق (صور)

المفرق-الغد- أقام مستشفى المقاصد الخيرية، الخميس الماضي، يوماً طبياً مجانياً في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق، بالتعاون مع صندوق الزكاة التابع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

وجاء هذا اليوم الطبي المجاني، ضمن منتديات الوعظ والارشاد التي تقيمها الوزارة برعاية وزير الاوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل، وحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات.

وقال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد ان فريقا طبيا متخصصا في الباطني والجراحة والعظام والاطفال والنسائية والتوليد وطب الاسرة شارك في اليوم الطبي المجاني، اضافة الى فريق مخبري وتمريضي وتوعوي وصيدلي.

وبين د. السعد انه تم معالجة 500 مريض وصرف الادوية المجانيةلهم، اضافة الى اجراء الفحوص المخبرية للمرضى الذبن استدعت حالتهم اجراء الفحوص.

وتقدم الدكتور السعد بالشكر للكوادر المشاركة ونائب رئيس مجلس الادارة /رئيس لجنة الزكاة الشيخ صالح الفقيه على مشاركته المستمرة للايام الطبية ودعمه للمستشفى من خلال صندرق المريض الفقير.