المفرق

“المقاصد” يعالج 500 مريض بيوم طبي مجاني في المفرق (صور)

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

المفرق-الغد- أقام مستشفى المقاصد الخيرية، الخميس الماضي، يوماً طبياً مجانياً في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق، بالتعاون مع صندوق الزكاة التابع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

وجاء هذا اليوم الطبي المجاني، ضمن منتديات الوعظ والارشاد التي تقيمها الوزارة برعاية وزير الاوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل، وحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات.

وقال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد ان فريقا طبيا متخصصا في الباطني والجراحة والعظام والاطفال والنسائية والتوليد وطب الاسرة شارك في اليوم الطبي المجاني، اضافة الى فريق مخبري وتمريضي وتوعوي وصيدلي.

وبين د. السعد انه تم معالجة 500 مريض وصرف الادوية المجانيةلهم، اضافة الى اجراء الفحوص المخبرية للمرضى الذبن استدعت حالتهم اجراء الفحوص.

وتقدم الدكتور السعد بالشكر للكوادر المشاركة ونائب رئيس مجلس الادارة /رئيس لجنة الزكاة الشيخ صالح الفقيه على مشاركته المستمرة للايام الطبية ودعمه للمستشفى من خلال صندرق المريض الفقير.

 

مقالات ذات صلة

مجلس أمناء ” آل البيت” يوافق على تشكيلات نواب العمداء والتقرير المالي

منذ يوم واحد

رئيس جامعة “آل البيت” يبحث التعاون مع شركة أمنية

منذ يوم واحد

المفرق: ضبط 10 أطنان من الأجبان الفاسدة

منذ يوم واحد

رئيس جامعة آل البيت يلتقي وفدا من البنك الإسلامي

منذ يومين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock