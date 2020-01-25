المقاولين الأردنيين” ينظم يوما طبيا مجانيا

عمان- الغد- أقام نادي المقاولين الأردنيين بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله اليوم بالتعاون مع مستشفى الحنان يوما طبيا مجانيا في جميعة صورباهر بمنطقة الياسمين بعمان.

واستفاد من اليوم الطبي المجاني المئات في تخصصات الباطني والجهاز الهضمي والعظام والجراحة العامة والأطفال والنسائية والتوليد، إذ جرى تقديم الرعاية الطبية 210 حالات، واجراء فحوصات مخبرية لـ 50 حالة أخرى والموافقة على أجراء 12 عملية جراحية بالمجان.

وشكر رئيس النادي عبد العزيز أبو الرب جميع الجهات التي ساهمت بإنجاح اليوم الطبي المجاني الذي قال عنه أنه يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للنادي الذي يعد في مقدمة الأندية ” النوعية ” في المملكة.

ولفت أمين سر النادي مهند أبو ارشيد إلى أن ” المقاولين الأردنيين” سينظم عددا من الأنشطة المجتمعية طوال العام فضلا عن مواصلة أنشطته الرياضية.