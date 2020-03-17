“المقاولين” تتبرع بنصف مليون دينار لمواجهة الكورونا

عمان-الغد- أعلنت نقابة المقاولين عن تبرعها بنصف مليون دينار لمواجهة فايروس “كورونا”.

ووجهت النقابة رسالة الى وزير الصحة :

تتقدم نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين من معاليكم بالشكر و التقدير على جهودكم المتواصله في خدمة تراب هذا الوطن الغالي في ظل هذا الظرف الصعب الذي نمر به .

بناء على ما شهدناه من متابعاتكم الحثيثه و الدؤوبه و المشرفه و التي يتفاخر و يتباهى بها كل أردني حر و حرصا منا كمقاولين لنقف معكم جنبا الى جنب في هذه المحنه التي ألمت في أردننا العزيز و حرصا منا على تحمل مسؤوليتنا الوطنيه و وقوفا خلف قائد الوطن جلالة الملك عبدالله ابن الحسين الثاني المعظم و تلبية لنداء الحكومة و مناشدة رئيس مجلس النواب الموقر بأن يقوم القطاع الخاص بدوره كما هو معهود عنه فإننا كمجلس نقابة و مع زملائنا أعضاء الهيئة العامه في نقابة المقاولين قد قمنا بواجبنا الوطني الذي يليق بهذا الوطن العزيز لمساندة أجهزتنا الطبية و التي يترأسها معاليكم حيث تم جمع مبلغ و قدره خمسمائة ألف دينار (500,000) دينار أردني نضعها بين أيديكم لمواجهة هذا الوباء على شكل حمله لشراء أجهزة تنفس أو ما ترونه مناسبا وفاءا لاردننا الحبيب ، موضحين لمعاليكم أسماء الشركات التي قامت بهذا العمل المشرف و قيم التبرعات علما بأن هذه الحملة ستكون مستمرة حتى القضاء على هذا الوباء.