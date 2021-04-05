“المقاولين” تجدد المطالبة باعتبار القطاع متضررا

عمان- الغد- طالب نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب باعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليعقوب مع وزير العمل يوسف الشمالي في مقر الوزارة، اكد خلاله على ضرورة اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

واشار الى الصعوبات التي تواجة قطاع المقاولات وحجم التراجع الكبير في المشاريع الانشائية في القطاعين العام والخاص والتي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وان قطاع المقاولات من الركائز الاساسية التي تساهم في دفعة عجلة الاقتصاد الاردني الذي يعاني بالشكل العام.

وطالب اليعقوب تسهيل المعاملة البنكية لمقاولي القطاع، للاستفادة من برامج الدعم التمويلي للبنوك التي تساهم في تقليل استنزاف قدرات المقاول المالية.

واشار اليعقوب الى دور مركز تدريب المقاولين والخدمات في تقليل نسبة البطالة من خلال الدورات المتخصصة التي يقدمها في المهن الداعمة للقطاع وكذلك في مجال الصحة والسلامة العامة.