المقاولين تطالب بعدم إقرار المادة 175 من قانون العقوبات

طالبت نقابة المقاولين بإلغاء المادة (175) من قانون العقوبات الأردني والتي زجت بعقد المقاولة وكافة التشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات، على حد قول النقابة.

ودعت النقابة خلال لقاء جمع مجلس النقابة اليوم الاثنين، بعدد من النواب بينهم مقاولون، أعضاء مجلس النواب إلى عدم إقرار المادة (175) التي تضمنتها التعديلات على قانون العقوبات والتي تم رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها، لما لها من آثار سلبية قد تؤدي إلى دمار هذا القطاع.

وقال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب أن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليضها للعقوبات على المقاول واعتبار أي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وأضاف اليعقوب أن المادة 175 فرضت عقوبة جزائية على عقد المقاولة بشكل يخالف العهد الدولي الذي اعتبر عقود المقاولات من ضمن الالتزامات المدنية التي لا يجوز فرض عقوبة جزائية عليها.

وأشار إلى أن القانون المدني الأردني نظم العلاقة التعاقدية في عقود المقاولات ووضعها تحت الضمان العشري لمدة 10 سنوات.

وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، من بينها موضوع الضريبة، إذ أشارت إلى أنه تم إطلاع النواب على هذا الملف وكان هناك اجتماع مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب، إلا أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على هذا الموضوع.

وحول المشاريع والتأهيل، أشارت النقابة إلى تغول بعض الجهات في هذه المشاريع كما حدث مؤخراً في مشاريع المدارس من خلال القرض السعودي، لافتة إلى عدم طرح مشاريع من قبل الجهات الرسمية والتوقف عن طرح مشاريع، ما تسبب بتوقف العديد من الشركات وإغلاقها.

وبينت أنه لم يتم اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة، ما أدى إلى إحجام البنوك عن منح التسهيلات لهذا القطاع، إذ تمّت مخاطبة البنك المركزي بهذا الموضوع.

وأشارت النقابة إلى إلغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، ودعت إلى الإبقاء عليها، وكذلك الإبقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم إلغاؤها مؤخرا.