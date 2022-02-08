المقاومة الشعبية السلمية في السودان: “الثورة ستنتصر”

إدوارد كوزين- (موقع قنطرة)* 29/1/2022

لجان مقاومة مدنية على مستوى الأحياء وكامل البلد: قوة دافعة لاحتجاجات مستمرة ضد الحكم العسكري تهدف إلى لعب دور سياسي.

بدأت الانتفاضة الشعبية في السودان منذ أكثر من ثلاث سنوات. في نيسان (أبريل) من العام 2019، انتهى حكم الرئيس عمر البشير الذي ترأس دكتاتورية عسكرية باسم الإسلام لأكثر من 30 عاماً، بعد مظاهرات شعبية استمرت لأشهر. وتم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتنفيذ الإصلاحات وتمهيد الطريق نحو الانتخابات. كما أنشِئ ما يسمّى بالمجلس السيادي للإشراف على الحكومةِ، وهو يتألف من قادة عسكريين وممثلين عن القوى المدنية. ويرأس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وخلال هذه الفترة، ظلت التوترات بين الفصائل العسكرية والمدنية كبيرة، وبلغت ذروتها في انقلاب عسكري نفّذه البرهان في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2021. ومنذ ذلك الحين عادت المظاهرات الشعبية إلى شوارع السودان بكامل قوتها.

ونتيجة لذلك، وقع حمدوك والجيش اتفاقاً جديداً لتقاسم السلطة في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وعلى الرغم من ترحيب المجتمع الدولي بهذا الاتفاق، فقد رفضته حركة الاحتجاج بشدة، مما أدّى إلى استقالة حمدوك في 3 كانون الثاني (يناير) 2022. ويطالب المحتجون بالانسحاب الكامل للجيش من المشهد السياسي.

تحدث المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم وفي مدن أخرى مرتين على الأقل أسبوعياً، وتواجهها قوات الأمن بالعنف. وقد قُتِلَ 72 متظاهراً (حتى تاريخ 19 كانون الثاني/ يناير) منذ الانقلاب الذي جرى في تشرين الأول (أكتوبر) (2021)، وفقاً لما أحصته لجنة أطباء السودان المركزية، وقد أصيب بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع في الرأس، بينما أصيب البعض الآخر بالرصاص الحي.

نتظاهر من أجل الإطاحة بالنظام

شهد موقع قنطرة اثنتين من هذه المظاهرات في الخرطوم، حيث عادة ما يتجه المتظاهرون في موكب نحو القصر الرئاسي.

وقبل بدء المظاهرة، توضع حواجز من حجارة وإطارات محترقة على طول طريق المظاهرة لحماية المشاركين قدر الإمكان من تقدّم قوات الأمن.

يتوافدُ الناس من العديد من الأحياء إلى نقطة التقاء مركزية، حيث تبدأ المظاهرة. وقد تحدَّث في المظاهرة شاب، اسمه كومان سعيد، عن دوافعه للتظاهرِ. وبالنسبة له، يرى أن القيادة العسكرية الحالية هي عبارة عن امتداد لنظام الرئيس السابق البشير. ويقول: “نحن نتظاهر من أجل الإطاحة بهذا النظامِ، الذي تسبّب بالكثير من الحروب منذ وصوله إلى السلطة في العام 1989، لأننا نحاول بناء أمتنا كدولة ديمقراطية. والتي تتضمّن حق الكلام والتعبير والدين”.

وتُرفعُ خلال المظاهرات مجموعة متنوعة من الأعلامِ: العلم السوداني، وأعلام أو لافتات تحمل صور المتظاهرين الذين قُتلوا في المظاهرات السابقة، إضافة إلى أعلام لكل لجنة من لجان المقاومة المتنوعة المشاركة في المظاهرات.

وقد انبثقت هذه اللجان أساساً عن حركة الاحتجاج ضد البشير في العام 2019، حين بدأ الشباب الذين يتشابهون بالتفكير بتنظيم لقاءات في أحيائهم لمناقشة مشاركتهم في المظاهرات وتوجههم السياسي. وفي نهاية المطاف بدأوا حتى بتنظيم بعض الخدمات المجتمعية، مثل توزيع المساعدات على الفقراء وتنظيف الشوارع.

“لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”

تعمل لجان المقاومة التي تتمتع بلامركزية كبيرة على مستوى محلي للغاية. وتوجد في الخرطوم ما يزيد على 10 لجان مقاومة، إضافة إلى عدة لجان أخرى في مدينة أم درمان المتاخمة للخرطوم وفي مدن أخرى في السودان. وتمتلك معظم لجان السودان حسابات على “تويتر” تعلن عبرها عن مشاركتها في المظاهرات، وعن نقاط الالتقاء ومسار المظاهرة (الموكب).

كما أنها توجه أوامر محددة، والتي تتعلق مثلاً بوضع الحواجز في الشوارع، وترك ممرات مفتوحة بين المتظاهرين من أجل مرور الدراجات النارية لنقل الجرحى نحو المشافي الميدانية، والأهم من ذلك الإحجام عن العنف. وأحد شعارات حركة الاحتجاج هو، “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”. في إشارة إلى القوات العسكرية، حيث يرفض المتظاهرون أي مفاوضات أو اتفاق تقاسم سلطة مع قيادة الجيش.

بالنسبة لهم، أظهر الانقلاب العسكري في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 -الذي أطاح فيه القادة العسكريون بحكومة كانوا قد وافقوا بأنفسهم على دعمها- أنّ الجيش ليس شريكاً جديراً بالثقة، وأنها ليست لديه نية في الالتزام فعلاً بالتحول الديمقراطي.

في حوار مع موقع قنطرة، يقول فيصل السعيد، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً وهو المتحدث باسم لجنة مقاومة صالحة (أحد أحياء أم درمان): “لا يكون التفاوض مع أحد من أجل إزاحته من السلطة. لم يعد الجيش جديراً بالثقة بعد الآن. لقد انتهك الاتفاقات، وسفك دماء الشعب السوداني، ونظّم انقلاباً ضدّ حكومة مدنية ورفض تسليم السلطة. يمكن أن نتفاوض مع الجيش اليوم وفي الغد سينقلبون ضدنا. فكيف نتفاوض معهم”؟

ميثاق سياسي؟

السؤال الآن هو: هل تستطيع لجان المقاومة تنظيم نفسها على نحو يوفر بديلاً للنظام الحالي؟ تحقيقاً لهذه الغاية، تتواصل المناقشات بين اللجان المنفصلة والعديد من جماعات المعارضة الأخرى، مثل تجمع المهنيين السودانيين، من أجل صياغة إعلان سياسي مشترك يوفّر الإطار اللازم لإنشاء حكومة تكنوقراطية جديدة تتولى زمام الأمور من الجيش.

يقول السعيد: “يهدف الميثاق السياسي إلى جمع كل القوى المدنية التي تريد تقليص دور القوات العسكرية وتشكيل حكومة مدنية تمثّل الشعب السوداني”.

تم تقرير الانتهاء من العمل على الميثاق مع نهاية كانون الثاني (يناير) 2022. وفي الوقت ذاته، بدأت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “UNITAMS”، محادثات مع القوات العسكرية والعديد من الجماعات المدنية للتوسط من أجل إيجاد مخرج من الأزمة السياسية. غير أنّ القوى المدنية متشكِّكة في دور الأمم المتحدة.

وقالت سماهر المبارك، المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، لموقع “قنطرة” إنّ التجمع رفض مبادرة الأمم المتحدة لأنها، وفقاً لوجهة نظرهم، “تساوي بين العسكريين والمدنيين” كفاعلين سياسيين. وتقول المبارك: “إننا نجد هذا مريعاً للغاية. منذ متى تتعامل الأمم المتحدة مع الجيوش بوصفها أطرافاً سياسية معنية”؟ وبالنسبة لها، لا توجد “أزمة سياسية” كما تصفها الأمم المتحدة، بل توجد ثورة ضد نظام عسكري. وعلى الرغم من ذلك، من المقرر مشاركة تجمع المهنيين السودانيين في المحادثات.

“رسالتنا واضحة: ينبغي إبعاد العسكر عن السلطة”

كما أنه من الواضح أنّ القوات العسكرية لن تتخلى بسهولة عن السلطة، هذا إن تخلّت عنها أساساً. فلدى قادة الجيش مصالح اقتصادية مهمة ينبغي حمايتها، التنقيب عن الذهب مثلاً، كما يخشون أن يتعرضوا للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين إذا تنحّوا عن السلطة. وهم يُظهِرون استعداداً متزايداً لاستخدام القوة لقمع المظاهرات، مراهنين على ما يبدو على أنّ الجمهور سيتعب عاجلاً أم آجلاً من المظاهرات وأنّ القدرة على حشد الناس ستتضاءل تدريجياً.

بيد أنّ فيصل السعيد لا يزال مقتنعاً ومصمماً. ويقول: “نحن نعرف أنه ليس من السهل الإطاحة بالسلطة العسكرية الحالية. لكن هذا الجيل على استعداد لتقديم كل التضحيات في سبيل النصر. وانتصار هذه الثورة أمر لا مفر منه”.

*ترجمته لموقع قنطرة، يسرى مرعي.