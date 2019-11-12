المقاومة الفلسطينية تقصف “غلاف غزة” وجنوب تل أبيب بعشرات الصواريخ

القدس المحتلة- قصفت المقاومة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، مستوطنات غلاف غزة وحتى “غوش دان” جنوبي “تل أبيب” بمركز الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بعشرات الصواريخ، ردًا على اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا باستهداف منزله فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عددا “كبيرا” من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحافيين في اتصال هاتفي “هناك نيران كثيفة”.

وسقطت الصواريخ في جنوب الأراضي المحتلة ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات في المدينة الساحلية. وأضاف كونريكوس “نستعد لعدة أيام من القتال”.

بدورها شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء، غارات على قطاع غزة. وقصفت الطائرات أرضا زراعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما قصفت أخرى في مخيم البريج وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وقررت الجبهة الداخلية للاحتلال إلغاء الدراسة في كامل منطقة “غوش دان” وغلاف غزة، بالإضافة لوقف جميع الأعمال غير الضرورية خارج المنزل، وهو إجراء يتخذ للمرة الأولى منذ نهاية الحرب صيف العام 2014.

كما قررت بلدية الاحتلال في “ديمونا” بالنقب فتح الملاجئ استعدادًا لأي طارئ.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الكابينت صباح اليوم بشكل طارئ، وذلك للوقوف على آخر التطورات.