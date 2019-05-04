المقاومة في غزة تمطر مواقع إسرائيلية بـ150 صاروخا

غزة– أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة صباح اليوم السبت نحو 150 صاروخا تجاه المواقع والمستوطنات والمدن الإسرائيلية وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت وكالة “صفا” الفلسطينية إنه وفي تمام الساعة 10 صباحا بإطلاق رشقات صاروخية من مختلف قطاع غزة باتجاه المواقع والمستوطنات والمدن الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن موقع “مفزاك” الإسرائيلي قوله إن نحو 150 صاروخا أطلقت من القطاع خلال نصف ساعة، مدعيا أن منظومات “القبة الحديدية” اعترضت صواريخا أطلقت نحو مدينتي عسقلان (تبعد 20 كيلو مترا عن قطاع غزة)، وأسدود (تبعد 40 كيلومترا).

ولاحقا أطلقت طائرات استطلاع إسرائيلية صاروخين تجاه أرض زراعية ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أسفرا عن إصابة مواطنين وصلا للمستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت عند الساعة 10:30 صباحا نقطة رصد للمقاومة شرق الفراحين بخانيونس جنوب قطاع غزة.