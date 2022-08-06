المقاومة في غزة تواصل إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة

واصلت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، اليوم السبت، ردا منها على العدوان المستمر على القطاع.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في عسقلان والمستوطنات المتاخمة للحدود مع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة، وقال إن 160 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من بدء العملية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال اتصال هاتفي مع قيادة المخابرات المصرية، أن ما جرى في قطاع غزة تقع مسؤوليته على الاحتلال وحده، مشددا على وجوب وقف القصف الذي يستهدف القطاع.

واستشهد 10 مواطنين فلسطينيين بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 79 آخرين، الجمعة، في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.