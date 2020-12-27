“المقاييس”: مختبر لفحص ومعايرة عدادات الغاز العام المقبل

أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أنها بصدد إنشاء وافتتاح مختبر لمعايرة وفحص والتحقق من عدادات الغاز وعدادات صهاريج الغاز خلال العام القادم (2020) وذلك في إطار سعي المؤسسة لتطوير بنيتها التحتيّة ومختبرات الفحص والمعايرة لضمان سلامة وجودة المنتجات المطروحة في الأسواق ومنع الغش والحفاظ على حقوق المستهلكين

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ صادرٍ عنها أن الرقابة على قطاع عدادات وخزانات وصهاريج الغاز تبدأ قبل السماح بدخولها الى السوق المحلي عبر التحقق من حصول هذه العدادات والصهاريج والخزانات على شهادات فحص صادرة عن مختبرات دولية معتمدة، ويتم التحقق ايضا من صحّة هذه الشهادات قبل السماح بإدخال هذه العدادات والصهاريج والخزانات الى المملكة، حيث بلغ عدد عدادات الغاز المستوردة التي تمّ التحقق من مطابقتها للقواعد الفنيّة الأردنيّة خلال العام الحاليّ 2020 (550) عداداً، وتمّ منع إدخال المخالف منها إلى البلاد.

وأضاف البيان أنه بعد إدخال هذه الخزانات والصهاريج والعدادات إلى الأسواق المحلية تواصل مؤسسة المواصفات والمقاييس الرقابة والتفتيش عليها عبر متابعة الشكاوى الواردة الى المؤسسة، من خلال كوادرها الفنية المؤهلة والمدربة وفي حال وجود أي شك من قبل أي مواطن أو أي جهة أو منشأة بكميات الغاز المعبأة يقوم فنيو المؤسسة بالكشف على عملية التعبئة والتحقق من صحة الكميات، عبر مقارنة ما تم تعبئته بخزان المشتكي وقراءة عداد المشتكى عليه، وذلك وفق حسابات و معادلات فيزيائية وعلمية يقوم بها مفتشونا المؤهلون والمدربون، يتبين من خلال هذه المعادلات الفيزيائية والعلمية إذا ما كان هناك أي تلاعب بالكميات وكشف أي محاولات للغش أو الغبن الذي قد يتعرض لها المواطنون.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن الشكاوى الواردة إلى المؤسسة حول صهاريج وعدادات الغاز بلغت (5) شكاوى فقط خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث تابع فنيّو المؤسسة الشكاوى الخمس وتحققوا من الكميّات وطبيعة الشكوى وكانت جميعها غير مبررة وتم اتخاذ القرار المناسب، مقارنة مع (1700) شكوى في قطاع المحروقات لنفس الفترة، وتنوّعت طبيعة الشكاوى من التلاعب بالعدادات أو الموازين، و خلط المحروقات بالماء أو الامتناع عن البيع وخلافها، وتمّ تحويل المخالفين إلى الجهات القضائيّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.

ونوّهت المؤسسة في بيانها بأنها ستستمرّ في الرقابة والتفتيش على قطاع المحروقات حيث بلغ عدد مضخات المحروقات التي تم التحقق منها دوريّا وفجائيا وللصيانة (18) ألفاً و (634) مضخة في حين تم تنفيذ (2439) زيارة لمحطّات المحروقات بشكل دوريّ وفجائيّ في كافّة مناطق المملكة، فيما تم تنفيذ (1145)عمليّة تحقق لـ(800) صهريج توزيع محروقات، والتحقق من (9705) اسطوانات غاز منزلي لدى (431) معبئاً وموزعاً، بالإضافة للرقابة على عدادات سيارات التكسي، فقد تحققت كوادر المؤسسة من (16555) عداد تكسي.

أكّدت المؤسسة على استمرارها باستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين ووسائل الإعلام عبر مختلف طرق الاتصال المعلنة، وأوضح البيان أنه بإمكان المواطنين التواصل عبر واتساب أو الاتصال هاتفيّاً على رقم الشكاوى الموحّد (065301243) أو الاتصال على مقسم المؤسسة (065301225) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط:

” http://www.jsmo.gov.jo/ar/EServices/COMPLAINTS/Pages/default.aspx”

أو صفحة المؤسسة على فيسبوك:

” https://www.facebook.com/jsmo.gov.jo/”

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