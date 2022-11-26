المقر الخدماتي للمسلماني يشهد حضورا مميزا في كأس العالم

شهد المقر الخدماتي للنائب السابق أمجد المسلماني الكائن في جبل الحسين حضوراً مميزا في كأس العالم بعد المبادرة التي أطلقها النائب السابق أمجد المسلماني لحضور مبارايات كأس العالم مجاناً لجميع الراغبين في ذلك بعد تجهيز المقر بكل ما يلزم للاستمتاع والتشجيع والتفاعل مع المباريات.

وتعتبر هذه المبادرة أحد المبادرات التي يقوم بها المسلماني والأولى من نوعها في عمان التي تمنح المشجعين فرصة متابعة المباريات دون أي كلفه ضمن أجواء من الألفة طوال مدة البطولة وبمتابعة وحضور المسلماني في معظم المباريات

هذا ويذكر أن مقر المسلماني قد شهد العديد من الفعاليات واللقاءات السياسية والافتصادية والاجتماعية منذ تأسيسه وأنه استضاف الكثير من المناسبات لأهالي المنطقة مجانا حيث أن المقر قد أنشأ لخدمة أهالي المنطقة واحتضان مناسباتهم بالمجان منذ اليوم الأول لافتتاحه.