“المكاتب الهندسية” تحاور مدير عام الضريبة

محمد الكيالي

عمان– عقدت هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الاردنيين اليوم ااربعاء، لقاء حواريا مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام ابو علي بحضور رئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشة واعضاء مجلس الهيئة والهيئة المركزية للهيئة ورؤساء اللجان واعضاء لجنة الضريبة في الهيئة .

وقال المهندس غوشة بان هذه الفعالية تأتي في اطار سعي مجلس الهيئة لحل كافة المشكلات التي تواجه المكاتب الهندسية وتسهيل اعمالهم، كما تهدف لتوضيح بعض الملابسات لاصحاب المكاتب حول قانون الضريبة الجديد، والضريبة المقطوعة.

بدوره اعرب السيد حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن سعادته للتواصل الدائم مع المكاتب الهندسية، مشيرا الى اهمية هذا اللقاء بين يدي قانون الضريبة الجديد والذي سيبدا العمل به في بداية العام 2019.

ووضح ابو علي ان التعديلات تمت على 35 مادة من القانون وكان الجزء الاكبر منها لصالح المكلفين مستعرضا بعض المواد التي تم عليها تعديلات

وأشار الى مراعاة القانون المعدل للبعد الانساني من خلال اعفاءات ومراعاته للبعد الاجتماعي مؤكدا ان العمل ما زال ساريا بالضريبة المقطوعة على المكاتب الهندسية.

واجاب مدير عام دائرة الضريبة على استفسارات المهندسين واصحاب المكاتب الهندسية الحاضرين والذين طالبوا باعادة النظر في طريقة احتساب الضريبة المقطوعة، بالاضافة الى عدم تحميل المكاتب مسؤولية تاخر توريد الضريبة من الجهات التي تحصلها منها.