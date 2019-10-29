“المكافحة” تضبط شخصا حوّل منزله إلى “مزرعة مارجوانا” (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة، مداهمة لمنزل شخص من ذوي الإسبقيات الجرمية في محافظة البلقاء بعد ورود معلومات إليهم حول قيام ذلك الشخص باستخدام منزله لزراعة أشتال المارجوانا حيث ألقي القبض عليه.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه بتفتيش المنزل ضبط مجموعة كبيرة من اشتال نبتة الماريجوانا المخدرة المزروعة في فناء المنزل إضافة إلى مجموعة من الأشتال المجففة و30 كيس بداخلها ذات المادة المعدة للبيع، ونصف كف من مادة الحشيش المخدر، وقطع من ذات المادة المعدة للبيع، وسلاح ناري، وكمية من الذخيرة، وبوشر التحقيق مع الشخص المقبوض عليه تمهيدا لإحالته لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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