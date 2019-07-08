المكسيك تهزم أميركا وتحرز لقبها الثامن بالكأس الذهبية

شيكاغو – أحرزت المكسيك بطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة بفوزها على الولايات المتحدة 1-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب “سولدجرز فيلد” في شيكاغو.

وسجل جيوفاني دوس سانتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

وتابعت المكسيك تفوقها على الولايات المتحدة، فمن أصل 6 لقاءات في مباريات نهائية في هذه البطولة، حسم المنتخب الأول اللقب في صالحه 5 مرات.

وكان المنتخب الأميركي يسعى الى أن تكون فرحة الكرة الأميركية مضاعفة وذلك بعد ساعات من تتويج منتخب السيدات بطلا للعالم بفوزه على هولندا بهدفين نظيفين في ليون الفرنسية، لكن ذلك لم يحصل.

يذكر انه منذ استحداث الكأس الذهبية عام 1991، تبادل منتخبا المكسيك والولايات المتحدة احراز اللقب باستثناء عام 2000 عندما حققت كندا المفاجأة. (أ ف ب)